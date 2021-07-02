Победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале

Бывшая холостячка Даша Квиткова сняла себя без лифчика.
Беременная победительница шоу Холостяк Даша Квиткова, которая стала женой Никиты Добрынина, устроила себе пикантную фотосессию, для которой оголила свой животик и грудь.
Даша Квиткова в Instagram показала колаж с беременной собой - животик на последних месяцах прилагается.
Чтобы не попасть под цензуру соцсетей, девушка "замазала" грудь на фото, мило засветив смешные домашние шорты.
Девушка отметила, что ей уже скоро рожать - осталось немного.
"Домашние шорты и мое трушное фото. Муж улетел в другой город на один день, а я сегодня целый день дома и на телефоне с вопросами по ремонту. Сегодня впервые чувствую, что моя энергия ушла на "сбережение" 77 кг отёка и дикая боль в спине. Малышарик очень опустился и врач сказал, что это вопрос времени. Ждём.p.s. осталось еще несколько беременных фото, потерпите", - говорит Даша.
В комментариях поклонники и друзья поздравляют ее со скорым событием и умиляются трогательным кадрам.
Напомним, недавно Даша Квиткова похвасталась черным внедорожником, который ей купил возлюбленный.