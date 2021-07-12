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Победительница Холостяка Даша Квиткова поразила признанием про секс на 9 месяце

12 июля 2021, 19:39

Даша Квиткова призналась, сколько секса за одну ночь у нее на 9 месяце беременности с ее возлюбленным.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / Instagram

Блогераша и победительница Холостяка 2019 Даша Квиткова, которая вышла замуж за Никиту Добрынина, часто обсуждает со своими подписчицами откровенные и даже интимные темы, поэтому никого не смутило то, что она стала обсуждать секс во время беременности.

У разных пар бывает по-разному, к тому же врачи часто советуют воздержаться от секса. Даша Квиткова впервые призналась, что во время беременности, они вплоть до последних дней перед родами каждую ночь занимаются сексом.

"Чтобы быстрее родить... не чтобы;) За секс не переживайте, он у нас каждый день. Физ нагрузки тоже были, переезд, коробки и тд. Детки всегда сами решают, когда и появиться", - написала Даша, отвечая на вопрос в сториз

На такой ответ, подписчицы обратили внимание девушки, что кому-то запрещали заниматься сексом во время беременности, на что Даша ответила довольно однозначно.

"Дышать нельзя еще, есть тоже нельзя. Спать еще, говорят, нельзя во время беременности", - написала она.

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"Ну, прям каждый день секс - не верю", - заявили блогерше в комментариях

После этого победительница холостяка предложила только свечку подержать.

Недавно победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале.

Напомним, Даша Квиткова показала черный внедорожник, который ей купил возлюбленный.

Никита Добрынин новости шоу бизнеса Даша Квиткова
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