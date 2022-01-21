По-прежнему дикая, но уже не ангел: грудь Наталии Орейро так и норовила выскользнуть из мини-платья

Певица игриво покрутила прелестями перед камерой.
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро побаловала поклонников заманчивой фотосессией с интригующим названием "Преступление".
"Наташа... Перебор...", - посчитали одни, "Наталья, вы прекрасны!", - заключили другие.
Так или иначе, но в образе соблазнительной преступницы певица и впрямь выглядит сногсшибательно.
Орейро с гладко зачесанными волосами и алой помадой на губах со свойственным ей озорством позировала на широкой мраморной лестнице - то по ступенькам пробежит, едва успевая ловить сочную грудь, выпрыгивающую из неприличного декольте, то на перила присядет, демонстрируя идеальную стройность ножек.
Зеленое платье из бахромы никак не желало "слушаться" Наталию Орейро - тонкие бретельки и глубокий вырез практически не скрывали прелестей певицы.
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