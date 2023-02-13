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Пинк похвасталась загорелыми ягодицами в ярко-красном купальнике "Спасателей Малибу"

13 февраля 2023, 02:33
43-летняя Мур все еще выглядит, как девушка из клипа Lady Marmalade.
Пинк
Пинк показала подтянутое тело в ярком купальнике / instagram.com/pink

Американская певица Пинк (настоящее имя - Алиша Бет Мур) была на пике популярности в двухтысячных. Сейчас артистке не приходится пахать, как лошади, чтобы заработать славу и капитал. Она выступает, когда ей хочется, снимается там, где хочется, и живет в свое удовольствие.

Единственное, что осталось для Пинк неизменным - ее забота о теле. Мур - фанатка спорта и держит свои формы в тонусе, впрочем и не скрывает, что ее идеальная фигура пришла к ней лишь после тяжелого труда.

Сейчас, глядя на Пинк, и не скажешь, что она - мама двоих детей. В 43 года она выглядит, как подросток, и переживает расцвет своей физической формы. Поп-исполнительница настолько довольна собой, что без колебания приняла предложение сняться для известного журнала Women's Health в купальнике. Фотографиями она похвасталась на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Пинк позирует в ярко-красном купальнике а-ля "Спасатели Малибу", солнцезащитных очках и белых кроссовках. В кадре можно рассмотреть буквально каждый сантиметр ее подтянутого тела, и, стоит подметить, что несмотря на очевидную атлетичность, певица не выглядит "перекачанной".

"Это - картинка здоровья! Я тяжело работала над этим телом, и теперь тело усердно работает на меня. Спасибо, что сняли эти ягодички", - подписала снимки Алиша.

Пинк
Пинк показала подтянутое тело в ярком купальнике / instagram.com/pink

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

Примером утонченного обнажения может для Собчак послужить украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук - недавно спортсменка снялась в интригующем образе с расстегнутой ширинкой.

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