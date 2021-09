Пикантная фотосессия: Санта Димопулос эротично изгибалась на столе

Санта Димопулос / Instagram

Популярная украинская певица и победительница четвертого сезона шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос взбудоражила воображение поклонников жаркими кадрами.

В Instagram звезда опубликовала эротическое видео, которое создала из своей последней фотосессии.

Экс-участница ВИА Гры продемонстрировала фанатам видеобекстейдж с невероятными кадрами, на которых предстала в соблазнительном образе.

Санта умопомрачительно изгибалась на столе в самых различных позах.

"Sweet dreams are made of this", - написала звезда.

Кстати, под эту песню она и порадовала подписчиков "горячими" кадрами.

Напомним, ранее Санта показала свое "прощание" с летом. Она восхитила публику образом в голубом купальнике.