Пикантная фотосессия: Санта Димопулос эротично изгибалась на столе

Певицавзбудоражила поклонников образом в откровенном боди.
Популярная украинская певица и победительница четвертого сезона шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос взбудоражила воображение поклонников жаркими кадрами.
В Instagram звезда опубликовала эротическое видео, которое создала из своей последней фотосессии.
Экс-участница ВИА Гры продемонстрировала фанатам видеобекстейдж с невероятными кадрами, на которых предстала в соблазнительном образе.
Санта умопомрачительно изгибалась на столе в самых различных позах.
"Sweet dreams are made of this", - написала звезда.
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Кстати, под эту песню она и порадовала подписчиков "горячими" кадрами.
Напомним, ранее Санта показала свое "прощание" с летом. Она восхитила публику образом в голубом купальнике.
Автор: Ульяна Виноградова