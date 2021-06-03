Певица Славия прикрыла грудь цветочком на мокром фото в бассейне

Славия / instagram.com/slavia_official/

Украинская певица Ярослава Притула, известная под псевдонимом Slavia, поделилась настроением из-за дождливой погоды в Украине и продемонстрировала свой купальник на нескромном фото.

Ярослава в Instagram решила призвать хорошую погоду сексуальным нарядом.

Девушка в закрытом красном купальнике Beach Babe Club 70's присела в позу лотоса, и мило улыбаясь засветилась от счастья. В зону декольте девушка добавила эмоджи в виде цветочка, на которое поклонники обратили внимание в комментариях.

"Пусть лето будет теплым", - пишет она к фото.Читайте такжеОля Цибульская сказала, кто ей Дзидзьо, и как она его любит

Славия / instagram.com/slavia_official/

"Така мила", "Красунечка", "Славия", "Цветочек", "Какая Вы красивая", "Волшебно", - пишут восхищенные пользователи Сети.

Ранее племянница Ротару в красном бикини взбудоражила фантазию поклонников горячими фото с медового месяца.