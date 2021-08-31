Певица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формами

Украинская певица Lida Lee, которая после шоу Голос была подопечной музыкального продюсера Монатика, поразила своих поклонников нескромным ракурсом.
Украинская певица Lida Lee демонстрировала поклонникам не только любовь и талант к музыке и пению, но и хороший вкус и прекрасную фигуру. Девушка иногда появляется в вызывающих нарядах, и дразнит поклонников аппетитными формами.
Для нового фото Lida Lee позировала рядом с салоном свежевыпущеного "ягуара", но все равно все внимание было обращено не на авто а на соблазнительные формы девушки.
Lida Lee повернулась к камере так, что засветила голую спину и отсутствие белья под ее кофточкой с провокационным вырезом. Девушка добавила к образу коротенькие но широкие шорты и сапоги по колено.
Девушка продемонстрировала длинные стройные ножки во всей красе, и заинтриговала фантазию поклонников.
"Жизнь в режиме don’t stop? Или давай просто прокатаемся..?", - пишет она.
"Красиво", "Супер", "Вау", "Красотка", "Давай просто прокатаемся) или покаемся))", "Вы идеал", "Привет ти шикарная своей красотой.Просто супер. Ну сапоги!!!", - пишут ей поклонники в комментариях.
Ранее ведущая Нового канала произвела фурор шикарными формами в провокационной позе.