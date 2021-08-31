Певица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формами

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/

Украинская певица Lida Lee демонстрировала поклонникам не только любовь и талант к музыке и пению, но и хороший вкус и прекрасную фигуру. Девушка иногда появляется в вызывающих нарядах, и дразнит поклонников аппетитными формами.

Для нового фото Lida Lee позировала рядом с салоном свежевыпущеного "ягуара", но все равно все внимание было обращено не на авто а на соблазнительные формы девушки.

Lida Lee повернулась к камере так, что засветила голую спину и отсутствие белья под ее кофточкой с провокационным вырезом. Девушка добавила к образу коротенькие но широкие шорты и сапоги по колено.

Девушка продемонстрировала длинные стройные ножки во всей красе, и заинтриговала фантазию поклонников.

"Жизнь в режиме don’t stop? Или давай просто прокатаемся..?", - пишет она.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/

"Красиво", "Супер", "Вау", "Красотка", "Давай просто прокатаемся) или покаемся))", "Вы идеал", "Привет ти шикарная своей красотой.Просто супер. Ну сапоги!!!", - пишут ей поклонники в комментариях.

Ранее ведущая Нового канала произвела фурор шикарными формами в провокационной позе.