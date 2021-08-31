Певица Kola Голоса країни взбудоражила Сеть аппетитными формами

Певица Kola / instagram.com/kola__official/

Певица Kola, которой Илья Николаенко признался в любви в полуфинале Голосу країни 2021, похвасталась фото с отдыха в Италии.

Звезда вокального шоу Голос Kola активно ведет свой блог в Instagram и делиться событиями из жизни с поклонниками. В этот раз они с компанией во время отпуска поехали в Италию, и теперь девушка добралась до пляжа, где "выгуляла" свое бикини.

На кадрах, которые она опубликовала, Kola, она похвалилась идеальной фигурй в сером бикини, которое подчеркнуло ее стройные ножки и аппетитную грудь.

"Занесло нас на нереальную красоту", - подписала она кадр, на котором позирует у озера.

Девушка в сером бикини показала плоский животик и сексуальные прелести.

Несомненно, ее поклонники и поклонницы с восторгом оценили соблазнительные кадры, но какие комплименты они написали певице Kola, знает только сама девушка - по правилам Instagram комментарии к сториз видит только автор.

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