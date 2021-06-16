Переезд и дружеский секс: Василиса Фролова рассказала, как забеременела

Василиса Фролова / Instagram

Легендарная украинская телеведущая и светская львица Василиса Фролова рассказала, что отношения с будущим отцом ее ребенка, продюсером Дмитрием Котеленцом, начались с дружеского секса и внезапной беременности. Об этом она рассказала в программе Олицкая на YouTube.

"Я долго искала квартиру. Одна сразу мне понравилась, я ее приобрела. Я там делала ремонт. Так случилось, что Дима, отец моего ребенка, вошел в мою жизнь очень неожиданно. Это произошло очень спонтанно. Это была переписка в соцсетях, это была очень веселая переписка. Хотя мы друг друга очень давно знаем, лет 15. Мы с ним просто переписывались и это оказалось очень весело. Он вдруг оказался у меня в гостях, я говорю, вот поехали перевозить коробки, я здесь переезжаю. И мы в пол пятого утра начали перевозить коробки с книгами. Все очень быстро закрутилось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что мне надо было заземлиться и надо было там впервые переночевать, чтобы забеременеть", — рассказала Фролова.

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На вопрос ведущей –сразу ли после переезда у них случился первый секс и Фролова забеременела − Фролова ответила: "Все ты правильно говоришь".

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Напомним, ранее Василиса Фролова, которая недавно родила сына Родиона, показала пикантные фото и назвала свои параметры после родов.

"Ну, что ж пожалуйста, любуйтесь. В таких аппетитных объемах я не была никогда в жизни. Местами не узнаю себя в зеркало, но бежать расставаться с приобретённым пока не собираюсь. Выбираю постепенное возвращение в прежнюю форму через мягкие массажи, прогулки и правильно подобранное корректирующее белье", - написала она.