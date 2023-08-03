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Пенсии заставляют возвращать через суд: кто находится под угрозой

Дмитрий Видоменко
3 августа 2023, 09:16 обновлено 3 августа, 09:18
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Согласно решению Кицманского районного суда Черновицкой области, родственников умершей пенсионерки обязали вернуть пенсию в бюджет.
Пенсионерка, пенсия
Пенсионерка умерла, но свидетельство о смерти предоставили с опозданием, говорится в решении суда / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине по решению суда могут забрать "лишнюю" пенсию в случае, если она получена благодаря поддельным документам или выплачена пенсионеру, который потерял право на выплату, или же начислена после его смерти. Об этом говорится в решении Кицманского районного суда Черновицкой области от 18 июля 2023 года.

ПФУ обратился в суд с тем, чтобы взыскать переплату с пенсионера. Женщина получала пенсию с 2003 года.

Пенсионерка умерла, но свидетельство о смерти предоставили с опозданием, в результате "заплатили лишние" 5699 грн.

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"По состоянию на 11.04.2023 средства на сумму 5699,76 грн на счет истца не поступали, документы, подтверждающие возврат этих средств в Главное управление не предоставлялись", – отмечают в ПФУ.

Ответчик (родственник погибшей пенсионерки) в суд не явился. В результате по решению суд с него взыскали не только полный размер пенсии ‒5699 грн, но и судебный сбор в размере 2684 грн.

По каким причинам могут забрать пенсию:

  • если есть ошибка в фамилии;
  • если выплаты получили по фальшивым документам;
  • если какое-то время жили за границей;
  • если не получали выплату 6 месяцев;
  • если вы переселенец и сменили место проживания.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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