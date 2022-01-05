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Партнерша Melovin по Танцам со звездами Лиза Русина показала пирсинг сосков

5 января 2022, 17:05
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Девушка обнажила грудь и рассказала, откуда у нее взялось такое необычное украшение.

У Лизы Русиной есть интимный пирсинг / instagram.com/lissarusina

Украинская танцовщица Лиза Русина, которая участвовала в Танцах со звездами с Melovin, показала интимный пирсинг.

Девушка предложила поклонникам задать ей вопросы в Instagram. Так, среди прочего был вопрос о том, когда она сделала проколы сосков, и удобно ли ей носить подобные украшения.

Русина рассказала, что пирсинг сосков она сделала еще в юности. Проколы стоили ей всего одну бутылку пива. Сделали пирсинг девушке в рок-н-рольном гараже.

Также она призналась, что ранее у нее были проколоты оба соска, но прижился пирсинг лишь в одном. Сейчас она с удовольствием носит серьгу в интимном месте, и она ей ничуть не мешает.

В качестве подтверждения своих слов Лиза Русина показала пикантное фото - на нем девушка позирует с надкушенным персиком в белой маечке, сковзь которую видны ее соски.

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Лиза Русина рассказала о своем интимном пирсинге / instagram.com/lissarusina

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