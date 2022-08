Папа не гордится: отец Илона Маска рассказал, почему не считает миллиардера особенным

Папа Илона Маска не гордится им - Эррол Маск расказал, почему / twitter.com/jairbolsonaro

76-летний Эррол Маск, бизнесмен, инженер и отец богатейшего человека на земле Илона Маска, заявил, что вовсе не гордится достижениями сына.

"Я знаю, это звучит безумно, но у нас в семье принято так думать. Сейчас ему 50, а я все еще думаю о нем как о маленьком мальчике. Но ему 50, я имею в виду, что он почти старик", - заявил Эррол в интервью в австралийском радиошоу the Kyle and Jackie O Show. Звуковую транскрипцию разговора исполнил The Daily Mail.

По мнению мужчины, успехи Илона не так уж впечатляющи, так как все члены его семьи так или иначе добились определенного успеха. На вопрос, гордится ли он своим первенцем-гением, Маск-старший задумался, и ответил: "Нет. Вы знаете, мы семья, которая занимается многими вещами в течение длительного времени. Это не так, как если бы мы вдруг начали что-то делать".

Кроме того, отец Илона разочарован его образом жизни - он плохо питается, не следит за собой, слишком много работает и все еще одинок в свои 50.

В то же время Эррол замешкался, когда у него спросили, откуда же у Илона появилась его гениальность. На это Маск-старший отшутился, что, вероятно, от молочника, который к ним захаживал, но явно не от него или Мэй (мама Илона Маска, первая жена Эррола, модель и писательница).

Из всех семи признанных им детей, Эррол считает "своей радостью и гордостью" Кимбала Маска - всемирно известного ресторатора. Особенно его радует, что Кимбал нашел себе верную спутницу, которая пожертвовала карьерой ради семьи. "Он (Кимбал - прим. редактора) любит людей и человечество. Я часто вспоминаю, как купил для него кассету Луи Армстронга What a Wonderful World (Какой чудесный мир). Жена постоянно рядом с ним, и это очень-очень здорово. У Илона этого нет, и я переживаю за него", - говорит Эррол.

