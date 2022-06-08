Откровенный перебор или перебор с откровенностью: Кайли Дженнер снялась в "голом" бикини

Кайли Дженнер снялась в "голом" купальнике от Jean Paul Gaultier / instagram.com/kyliejenner

24-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер удивила поклонников слишком голым купальником, который продемонстрировала во время отдыха на озере Пауэлла в Юте.

Для водных процедур девушка выбрала бикини из новой коллекции модного дома Jean Paul Gaultier. Главная идея коллекции состояла в переосмыслении обнаженного человеческого тела.

Правда, на Кайли купальник смотрится так, что не остается никакого пространства для философских размышлений. На свой странице в Instagram она выложила снимок своего внушительного бюста, который прикрывает... фотографический снимок бюста.

"Голое" бикини светской львицы оказалось таким буквально - верхняя часть купальника имеет весьма натуралистичный принт обнаженной женской груди.

Кайли Дженнер снялась в "голом" купальнике от Jean Paul Gaultier / instagram.com/kyliejenner

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