Отец-одиночка Джон Траволта показал редкие кадры с красоткой-дочерью

Траволта очень близок со своим старшим ребенком, который напоминает ему его покойную жену.

Джон Траволта с дочерью Эллой / instagram.com/johntravolta

Американский актер, звезда фильмов Лихорадка субботнего вечера, Бриолин и Криминальное чтиво, Джон Траволта один воспитывает двоих детей и кажется примерным семьянином - после смерти жены в 2020 году опека над сыном и дочерью легла на его плечи.

Недавно на странице артиста в Instagram появилось трогательное видео, на котором Джон и 22-летняя Элла Блю сидят за праздничным столом. С широкими, открытыми улыбками они поздравляют поклонников с Новым годом.

"Мы любим вас. С новым годом!" - говорят отец и дочь. Траволта с девушкой очень близки, и много времени проводят вместе, особенно после смерти ее мамы, актрисы Келли Престон, в 2020 году от рака молочной железы.

Элла Блю - артистичная девушка, и решила пойти по стопам знаменитых родителей. У нее уже есть несколько ролей в кино, она пробует себя в модельном бизнесе и экспериментирует с музыкой.

У Эллы есть младший брат - 12-летний Бенджамин Хантер. Был у четы Траволта-Престон и старший ребенок - мальчик по имени Джетт. Он умер в возрасте 16-лет из-за эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки в 2009 году.

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