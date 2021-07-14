Оля Серябкина показала возбужденную грудь и пустила слух о беременности

Ольга Серябкина / instagram.com/seryabkina/

Российская певица Оля Серябкина, которая выступала в группе Серебро, призналась, что она вышла замуж, и муж обнаружил у нее суперспособность - девушка не умеет отдыхать в свои 36 лет.

Девушка в ярком купальнике взбудоражила Сеть сексуальным образом в Instagram.

Оля Серябкина в закрытом купальнике, с голой спиной поплескалась в воде. Она продемонстрировала огромную возбужденную грудь, покрутилась перед камерой, и засветила попу, обтянутую ярким купальником.

"Мне кажется, я только в 36 лет научилась отдыхать И вообще, не быть помешанной на работе, при этом успевая делать все дела (ну почти). Когда мы с мужем первый раз поехали на несколько дней в Амстердам, он мне вообще сказал, что никогда не видел человека, который до такой степени не умеет отдыхать. Сейчас у меня этот процесс наладился))Интересно, у меня у одной так?", - призналась певица.

Оля Серябкина / instagram.com/seryabkina/

Оля Серябкина / instagram.com/seryabkina/

Оля Серябкина / instagram.com/seryabkina/

"Красивый купальник", "Сейчас узнала, что Оля замужняя", "Замерзла, по соскам вижу", "Все... Зачет... Жопа супер... Соски стоят ..", "Все последние фото без живота, беременность", "Третья фотка зачет) ну или вода холодная", "Хороший орех", "Давно вас не видела, вы прекрасны!", "Вы настоящая богиня Ольга Юрьевна в этом желтом, солнечном купальнике", - пишут в комментариях.

Ранее голая Анна Богдан произвела фурор и рассказала о своем вдохновении