Оля Полякова в красных ботфортах задрала ноги, лежа на столе

Оля Полякова снялась, позируя лежа на столе / instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова попала в объектив известного украинского фэшн-фотографа Сони Плакидюк.

Женщин объединяет теплая дружба. Поэтому в честь Дня рождения Поляковой, фотограф свои поздравления дополнила роскошным фотопортретом звезды.

На нем Полякова позирует, лежа на столе и задрав свои бесконечно длинные ноги, затянутые в малиновые латексные ботфорты.

На певице также длинное платье серо-зеленого цвета с высокими разрезами. Макияж простой, даже классический, но с ярким акцентом на темную губную помаду.

Соня Плакидюк идеально подобрала цветовую гамму портрета, которая подчеркнула достоинства Поляковой, как ювелирная огранка делает из алмаза бриллиант.

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Оля Полякова в объективе Сони Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

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