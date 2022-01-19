Оля Полякова в красных ботфортах задрала ноги, лежа на столе

Такой ее "поймала" в свой объектив известная фэшн-фотограф.
Певица Оля Полякова попала в объектив известного украинского фэшн-фотографа Сони Плакидюк.
Женщин объединяет теплая дружба. Поэтому в честь Дня рождения Поляковой, фотограф свои поздравления дополнила роскошным фотопортретом звезды.
На нем Полякова позирует, лежа на столе и задрав свои бесконечно длинные ноги, затянутые в малиновые латексные ботфорты.
На певице также длинное платье серо-зеленого цвета с высокими разрезами. Макияж простой, даже классический, но с ярким акцентом на темную губную помаду.
Соня Плакидюк идеально подобрала цветовую гамму портрета, которая подчеркнула достоинства Поляковой, как ювелирная огранка делает из алмаза бриллиант.
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