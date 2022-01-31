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Оля Полякова с наклейками на сосках позировала обнаженной для известного фотографа

31 января 2022, 11:09
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Латекс и искусственный мех - артистка зажгла по-взрослому.

Голое фото Оли Поляковой появилось на странице известного фотографа / instagram.com/polyakovamusic

Фотограф и телеведущая Соня Плакидюк известна своим особым стилем и нестандартным подходом к подбору образов.

Под прицелом ее камеры модели преображаются, обретая совершенно особый, чувственный настрой. На сей раз в объектив именитой фотографини попала Оля Полякова - длинноногое счастье всея Украины. Плакидюк показала пикантное фото певицы в своих сторис.

Ведущая играла с поклонниками в "вопрос/ответ", и один из фанатов задал интересный вопрос: "Почему женские голые тела до сих пор шеймят?"

На него Соня Плакидюк ответила обнаженной фотографией Поляковой, и рассказала о своем мнении про обнаженное тело: "Я считаю тело холстом и инструментом для искусства, но у каждого свои тараканы на сей счет".

Тело Оли Поляковой можно по праву считать произведением искусства. Артистка много работает над тем, чтобы поддерживать его в отличной форме, а в объективе достойного фотографа и вовсе выглядит умопомрачительно. К примеру для Плакидюк она позировала абсолютно обнаженной, прикрыв интимные места лишь полой искусственной шубки. Сосок на одной груди был прикрыт черной наклейкой, на ногах - латексные ботфорты до середины бедра.

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Соня Плакидюк снимала Олю Полякову обнаженной / instagram.com/moi_sofism

Читайте такжеОля Полякова в красных ботфортах задрала ноги, лежа на столе

Ранее певица Вера Брежнева в одних брюках засветила голую грудь.

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