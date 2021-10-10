Оля Цибульская случайно на сцене обнажила грудь

Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Популярная украинская певица Оля Цибульская рассказала курьезную ситуацию, которая случилась с ней во время концерта.

Артистка призналась, что однажды случайно обнажила интимную зону груди.

Курьез случился на выступлении в Южноукраинске. У Оли сдвинулся костюм, а из-под него была видна голая грудь.

Артистка вспомнила, что тогда она пела романтически-драматическую песню и ничего не замечала.

"Увидела, что выходит артист из моего балета и дергает меня у груди. Тогда не могла понять, что он делает. А он сказал, что у меня виден сосок", - сказала Цибульская, передает 24 канал.

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Цибульская добавила, что этот инцидент из зала публика не увидела: "Это была эротическая фантазия моего пиар-менеджера. Она всегда хотела, чтобы я разделась на сцене. Хотя из зала ничего не было видно, вся команда посмеялась".

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Ранее Главред писал, что певица Оля Цибульская высказала свою точку зрения на возмущение исполнителя Melovin и ЛГБТ-сообщества из-за того, что канал М1 вырезал каминг-аут исполнителя из всех видео.