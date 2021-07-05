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Оля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платья

5 июля 2021, 11:08

Украинская певица в шикарном платье порадовала поклонников яркими фото.

Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram

Певица Оля Цибульская часто любит похвастастья фигурой и продемоснтрировать яркие наряды. Она показала яркий контраст между ее синим платьем и целой инсталяцией с нежными розами.

Оля Цибульская в Instagram снялась в ярком платье с запахом, продемонстрировав в глубоком декольте соблазнительные прелести.

Для фотосесси Цибульская снялась в платье с черными кружевами и бахромой, а в волосы вставила розовый цветочек. Она показала и общий план и крупный. На общем плане Цибульская скромно отставила ножку, так, что засветила коленко и бедро в разрезе.

"Оцени лук о 1 до 10", - пишет она.

Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram
Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram
Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram

"Цибулька - ти красунька", "Шикарная", "Отлично", "Гарна жінка", "Кружева - кайф", "Очень сексуальная", "Секс бомба! Цвет невероятный", "Обожаю ваши платья, вы в них невероятная", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике.

Ольга Цибульская новости шоу бизнеса
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