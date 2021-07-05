Оля Цибульская показала грудь в смелом декольте женственного платья

Украинская певица в шикарном платье порадовала поклонников яркими фото.
Певица Оля Цибульская часто любит похвастастья фигурой и продемоснтрировать яркие наряды. Она показала яркий контраст между ее синим платьем и целой инсталяцией с нежными розами.
Оля Цибульская в Instagram снялась в ярком платье с запахом, продемонстрировав в глубоком декольте соблазнительные прелести.
Для фотосесси Цибульская снялась в платье с черными кружевами и бахромой, а в волосы вставила розовый цветочек. Она показала и общий план и крупный. На общем плане Цибульская скромно отставила ножку, так, что засветила коленко и бедро в разрезе.
"Оцени лук о 1 до 10", - пишет она.
"Цибулька - ти красунька", "Шикарная", "Отлично", "Гарна жінка", "Кружева - кайф", "Очень сексуальная", "Секс бомба! Цвет невероятный", "Обожаю ваши платья, вы в них невероятная", - пишут поклонники в комментариях.
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