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Оля Цибульская обнажила сочную фигуру в соблазнительном купальнике

18 октября 2021, 18:58
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Артистка отказывается принимать осень - по ее календарю все еще август.

Оля Цибульская поделилась пикантными пляжными кадрами / instagram.com/cybulskaya

Певица и телеведущая Оля Цибульская отправилась в Турцию. Там артистка пытается совмещать отдых с семьей и работу в жюри на музыкальном фестивале Страна Арт Фест.

В перерывах между судействами Цибульской удается перехватить несколько блаженных часов на теплом пляже Аланьи. Оттуда она постит соблазнительные кадры в купальнике.

На одном из таких постов певица позирует в черном раздельном купальнике с завышенной талией. Певица игриво хвалится упругими ягодицами и длинными стройными ногами.

В волосах Цибульской играет ветер, а на лице - счастливая улыбка. Подписала фотографию певица очень просто: "78 августа", намекая подписчикам, что не готова прощаться с летом, и впереди их может ожидать еще множество не по-осеннему жарких кадров.

Поклонники Цибульской с энтузиазмом восприняли пляжный образ певицы, и принялись наперебой расхваливать ее фигуру:

Оля Цибульская в бикини / instagram.com/cybulskaya

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С запланированным обнажением у Оли Цибульской все в порядке. Однако бывали с певицей и такие случаи, когда пикантные части тела случайно "выпадали" в самый ответственный момент. Об одном из таких она рассказала в интервью 24 каналу.

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