Оливия Уайлд выронила из блузы грудь с пикантной наклейкой на интимном месте

Оливия Уайлд на обложке Elle оголила левую грудь а-ля Аньес Сорель / instagram.com/oliviawilde

Американская актриса и режиссерка Оливия Уайлд приняла приглашения на съемку обложки всемирно известного глянцевого журнала ELLE. В интервью для издания артистка рассказала о своем новом фильме Не беспокойся, дорогая, а также ответила хейтерам на критику за роман с Гарри Стайлзом.

Уайлд упрекают в том, что она состоит в отношениях с мужчиной младше нее на 10 лет. Сама же актриса не видит в этом большой проблемы, так как не считает, что люди с возрастом должны закапывать себя в землю живьем.

Ее революционные речи и красота вдохновили фотографов Elle на создания ее образа, в котором угадывается отсылка к портретам Аньес Сорель, фаворитки французского короля Карла VII.

Агнесса была настолько красива, что перед ее ликом трепетал Папа Римский, и настолько раскована, что ввела при дворе моду на платья, полностью оголяющие левую грудь.

С голой грудью снялась и Уайлд для обложки. Она прикрыла лишь сосок - кокетливой сверкающей наклейкой в форме сердечка. Своей интерпретацией образа своенравной фаворитки актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

Другие новости: