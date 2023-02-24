Олимпийская чемпионка Элина Свитолина снялась в смокинге на голое тело

Молодая мама Свитолина примерила на себя крайне женственный образ с элементами обнажения.

Элина Свитолина в смокинге на голое тело показала черно-белую фотосессию / instagram.com/elisvitolina

Украинская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка Элина Свитолина в октябре впервые стала мамой. У нее родилась девочка; ребенка назвали Скай Монфис.

Спортсменка идеально вжилась в роль новоиспеченной мамочки, однако и о себе она не забывает. Недавно Свитолина побаловала многотысячную армию поклонников интригующей фотосессией на своей странице в Instagram.

Помимо привлекательного наряда, важную роль в серии черно-белых снимков исполнила игра света и тени. Она придала кадрам глубину и атмосферность.

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На фотографиях Элина Свитолина в дерзких позах предстала перед фанатами в черном брючном костюме. Пиджак она надела на голое тело - на некоторых кадрах полы верхней одежды расходятся, обнажая манящие полукружья груди.

Спортсменка также не надела обуви. Волосы она собрала в пучок на темечке, а единственными аксессуарами стали крупные серьги, ниспадающие на плечи. Теннисистка в подписи к фото оставила лишь эмодзи бомбы.

Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.

Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.

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