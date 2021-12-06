УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ольга Фреймут засветила горячего красавца-брата

6 декабря 2021, 12:07
Прослушать новость
Остановить

Родственник ведущей - ее мужская копия.

Ольга Фреймут показала, как выглядит ее брат / instagram.com/freimutolia

Журналистка и телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками домашним кадром со своим братом Артуром.

Фото поражает сходством - брат Фреймут выглядит в точности как мужская версия телеведущей, только с темными волосами.

Журналистка не часто показывает свою семью. В социальных сетях ранее Фреймут также показала свою сестру Юлию.

Новое фото сделано в домашней обстановке. Фреймут с братом очень похожи - характерные глаза, нос и форма губ.

Артур Фреймут - личность не публичная. Его Instagram-аккаунт скрыт от посторонних глаз, а на главном фото - кадр с его детьми.

Реклама
Ольга Фреймут с братом Артуром / instagram.com/freimutolia

Читайте такжеБессменная ведущая ТСН заворожила фанатов идеальными формами в бикини

Ранее была названа самая влиятельная венценосная особа в 2021 году - ей стал аутсайдер британской королевской семьи.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Ольга Фреймут новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ольга Фреймут засветила горячего красавца-брата». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Тельца: повышение зарплаты, судьбоносное решение и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Тельца: повышение зарплаты, судьбоносное решение и лучшие дни Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоГороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется туго Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиДоллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал сроки Как украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь в дом удачу и счастье – по знакам зодиакаКак украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь в дом удачу и счастье – по знакам зодиака Цены на украинских АЗС рекордно рухнулиЦены на украинских АЗС рекордно рухнули
12:46

Трагедия в Луцке: покончила с собой мама умершей от отравления каштанами девочки

12:34

Сторонница Путина предложила выгнать Турцию из НАТО и сделала прогноз по вторжению России в УкраинуВидео

12:29

"Прошлогодней цены уже не ждите": насколько подорожает свинина перед Новым годом

12:17

В Тернополе завершили "Большую стройку" крупнейшей транспортной развязки Западной Украины

12:07

Ольга Фреймут засветила горячего красавца-брата

Реклама
12:05

Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыВидео

11:46

Число заробитчан в Польше взлетело: где и сколько зарабатывают украинцыВидео

11:26

Антитабачные активисты просят парламент разобраться с нелегальными сигаретами Duty Free на украинском рынке

11:26

Завеет снегом и усилятся морозы: Украину накроет сильная непогодаВидео

11:16

В Украине снизились темпы вакцинации: уколов против COVID-19 стало в три раза меньшеВидео

11:04

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

11:03

Похудевшая Зарицкая показала сочные изгибы в мокром купальнике

10:59

"Более смертоносная": создатель вакцины AstraZeneca прогнозирует новую опасную пандемиюВидео

10:23

Должникам грозит отключение услуг ЖКХ: украинцам готовят драконовские штрафыВидео

10:16

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

10:08

Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахВидео

09:56

Украина в окружении 175 тысяч военных РФ: в Минобороны объявили о готовности Киева к сценарию МосквыВидео

09:49

В Киеве пробки из-за снегопада: какие дороги автомобилистам лучше объезжатьФотоВидео

09:16

В Украине изменились правила карантина - полный список запретовВидео

08:47

"Украина – новый Афганистан для РФ" и удар по СП-2: Байдену назвали план на диалог с ПутинымВидео

Реклама
08:45

Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

08:33

Гороскоп на сегодня 6 декабря 2021: Девам – хитрость, Весам – потери, Скорпионам - обидыВидео

08:20

Резкий спад: за сутки в Украине 4,4 тыс. новых больных коронавирусом и 239 смертей

07:45

Торжественные "лобзания в дёсны" между кремлёвскими дрессировщиками и их подчинённымимнение

07:38

Продают мясо без мяса: эксперты выяснили, как выбрать качественную тушенкуВидео

07:10

Нападение с Беларуси или Донбасса и коридор в Крым: эксперт назвал сценарии удара по УкраинеВидео

06:36

Омикрон может быть менее опасным, чем Дельта - главный инфекционист СШАВидео

06:28

В России можно четко зафиксировать переход к фашизоидному управлениюмнение

06:01

Немного дикий, но очень интересный принт зебра вернулся в моду на зиму 2022ФотоВидео

05:50

Эти действия притягивают бедность: названы три вещи, которые нельзя делать с деньгамиВидео

05:31

Украину заморозит до -30°: синоптик дал ледяной прогноз и назвал срокиВидео

05:02

Угроза оккупации Украины и газовый удар по Европе: эксперт объявил об опасной ситуацииВидео

04:47

С днем Вооруженных Сил Украины – открытки, картинки и поздравления защитникам

04:22

Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

03:55

Украинцы активно уезжают на заработки за границу: названа ошеломляющая цифра за 2021 годВидео

03:14

Поздравления с днем ангела Александра в прозе и стихах, душевные картинки именинникам

02:46

В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

02:17

Дерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудьВидео

01:45

Эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны

01:16

Доллар "пробьет потолок": эксперт дал неожиданный прогноз и назвал срокиВидео

Реклама
00:51

Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуВидео

05 декабря, воскресенье
23:52

Авария на Бурштынской ТЭС оказалась смертельной: погиб машинист

23:27

Диетолог назвала самые полезные продукты для диабетиков

23:00

В Киеве таксист высадил пьяных пассажиров за ненависть к украинскому языкуВидео

22:19

"Катастрофическое насилие в Украине": в США объяснили, как предотвратить агрессию РФВидео

22:17

В жуткой аварии погиб отец с детьми, за жизнь матери борются медики

21:55

Коронавирус унес жизнь украинского композитора и музыканта

21:28

Украину стремительно накроет опасная вирусаня эпидемия: названа причина и срокиВидео

21:19

Резников обратился к США, Канаде и Британии из-за возможного нападения РФ

21:01

DZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять