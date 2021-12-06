Ольга Фреймут засветила горячего красавца-брата

Ольга Фреймут показала, как выглядит ее брат / instagram.com/freimutolia

Журналистка и телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками домашним кадром со своим братом Артуром.

Фото поражает сходством - брат Фреймут выглядит в точности как мужская версия телеведущей, только с темными волосами.

Журналистка не часто показывает свою семью. В социальных сетях ранее Фреймут также показала свою сестру Юлию.

Новое фото сделано в домашней обстановке. Фреймут с братом очень похожи - характерные глаза, нос и форма губ.

Артур Фреймут - личность не публичная. Его Instagram-аккаунт скрыт от посторонних глаз, а на главном фото - кадр с его детьми.

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Ольга Фреймут с братом Артуром / instagram.com/freimutolia

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