Ольга Фреймут засветила горячего красавца-брата

Родственник ведущей - ее мужская копия.
Журналистка и телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками домашним кадром со своим братом Артуром.
Фото поражает сходством - брат Фреймут выглядит в точности как мужская версия телеведущей, только с темными волосами.
Журналистка не часто показывает свою семью. В социальных сетях ранее Фреймут также показала свою сестру Юлию.
Новое фото сделано в домашней обстановке. Фреймут с братом очень похожи - характерные глаза, нос и форма губ.
Артур Фреймут - личность не публичная. Его Instagram-аккаунт скрыт от посторонних глаз, а на главном фото - кадр с его детьми.
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