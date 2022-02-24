"Очень сексуальная кошечка": танцовщица Аделина Дели показала свои прелести в возбуждающем белье

Участница балета Насти Каменских загипнотизировала фанатов откровенным луком.
Украинская модель и танцовщица, участница балета Насти Каменских и шоу Танцы со звездами (в 2019 году - с Серегой, а в 2020 - с Сергеем Мельником) Аделина Дели похвасталась безупречной фигурой в откровенном наряде.
Девушка разместила на своей странице в Insagram эффектный кадр, которым тут же захватила внимание мужской половины своих поклонников.
Так на простом светлом фоне танцовщица появилась в оранжевом бюстье, крошечных трусиках и поясе для чулок в тон. Нижнее белье Дели выполнено из сверкающего атласа, что добавляет ее образу пикантную искорку.
Также на ее руках красуются длинные перчатки, а идеальные подтянутые ножки обуты в стрипы. Есть что-то в образе красотки и от бурлеска, и от Золотого века Голливуда, когда сексуальность на грани приличия возбуждала умы зрителей.
"Она все еще следит за моими снимками, а он в восторге от моих ягодиц", - оставила игривую подпись к снимку танцовщица.
Такой образ Аделины Дели пришелся ее поклонникам явно по душе:
"Очень ярко и эффектно!"
"Очень сексуальная кошечка!"
"Милашка огонь лучшая девушка ❤️❤️❤️"
"Ради такой палочки Твикс можно стать шоколадным зайцем".
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