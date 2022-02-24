"Очень сексуальная кошечка": танцовщица Аделина Дели показала свои прелести в возбуждающем белье

Аделина Дели показала фигуру в ярком белье / instagram.com/adelina.deli

Украинская модель и танцовщица, участница балета Насти Каменских и шоу Танцы со звездами (в 2019 году - с Серегой, а в 2020 - с Сергеем Мельником) Аделина Дели похвасталась безупречной фигурой в откровенном наряде.

Девушка разместила на своей странице в Insagram эффектный кадр, которым тут же захватила внимание мужской половины своих поклонников.

Так на простом светлом фоне танцовщица появилась в оранжевом бюстье, крошечных трусиках и поясе для чулок в тон. Нижнее белье Дели выполнено из сверкающего атласа, что добавляет ее образу пикантную искорку.

Также на ее руках красуются длинные перчатки, а идеальные подтянутые ножки обуты в стрипы. Есть что-то в образе красотки и от бурлеска, и от Золотого века Голливуда, когда сексуальность на грани приличия возбуждала умы зрителей.

"Она все еще следит за моими снимками, а он в восторге от моих ягодиц", - оставила игривую подпись к снимку танцовщица.

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Танцовщица Аделина Дели похвасталась телом в откровенном наряде / instagram.com/adelina.deli

Такой образ Аделины Дели пришелся ее поклонникам явно по душе:

"Очень ярко и эффектно!"

"Очень сексуальная кошечка!"

"Милашка огонь лучшая девушка ❤️❤️❤️"

"Ради такой палочки Твикс можно стать шоколадным зайцем".

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