Обнаженная Хайди Клум нежно прижалась к своему мужчине

50-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила годовщину свадьбы со своим мужем голым фото.
Об этом модель написала на своей странице в Instagram.
"Любовь всей моей жизни", – подписала супермодель голое фото.
Так, на провокационном снимке, 49-летняя звезда обнимает своего 33-летнего мужа, участника группы Tokio Hotel, с голым животом, прячет собственное обнаженное тело. Модель нежно прижимается к своему любимому и целует его.
Напомним, ранее 49-летняя красотка в интервью для The Sun отметила, что хотела бы подарить своему нынешнему мужу, немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка. Между супругами 16 лет разницы, и модель понимает, что в 33 года у мужчины могут возникнуть свои потребности. И дело не только в сексуальном удовлетворении, с которым у пары, похоже, все в порядке.
Ранее украинская спортсменка Элина Свитолина в дерзких позах предстала перед фанатами в черном брючном костюме. Пиджак она надела на голое тело - на некоторых кадрах полы верхней одежды расходятся, обнажая манящие полукружья груди.
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