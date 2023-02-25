Обнаженная Хайди Клум нежно прижалась к своему мужчине

Модель и ее вторая половинка не стесняются позировать друг с другом, показывая на всю сеть свои тела.

Хайди Клум / instagram.com/heidiklum

50-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила годовщину свадьбы со своим мужем голым фото.

Об этом модель написала на своей странице в Instagram.

"Любовь всей моей жизни", – подписала супермодель голое фото.

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Хайди Клум / Instagram

Так, на провокационном снимке, 49-летняя звезда обнимает своего 33-летнего мужа, участника группы Tokio Hotel, с голым животом, прячет собственное обнаженное тело. Модель нежно прижимается к своему любимому и целует его.

Напомним, ранее 49-летняя красотка в интервью для The Sun отметила, что хотела бы подарить своему нынешнему мужу, немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка. Между супругами 16 лет разницы, и модель понимает, что в 33 года у мужчины могут возникнуть свои потребности. И дело не только в сексуальном удовлетворении, с которым у пары, похоже, все в порядке.

Ранее украинская спортсменка Элина Свитолина в дерзких позах предстала перед фанатами в черном брючном костюме. Пиджак она надела на голое тело - на некоторых кадрах полы верхней одежды расходятся, обнажая манящие полукружья груди.

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