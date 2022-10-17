Обнажение - альтернатива купальнику: Эмили Ратаковски "засветилась" топлес

Эмили Ратаковски снялась топлес для собственного бренда купальников / instagram.com/inamoratawoman

31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски, помимо сверхуспешной карьеры модели мирового уровня, нашла себя также в бизнесе. Она является дизайнером и владельцем бренда купальников под названием Inamorata.

Ратаковски вкладывает в свое дело всю душу, поэтому и сама является частым гостем на съемках новых коллекций. Важным элементом рекламных кампаний бренда является игра на контрасте, особое внимание уделяется незагорелым полоскам, которые остаются на теле моделей после загара.

Тут модель, как главная на этой вечеринки соблазнительных бикини, решила показать высший класс. Его зафиксировали на фото, которое появилось на странице бренда в Instagram.

Для поклонников свое красоты и изящества купальников ее бренда Ратаковски сделала настоящий сюрприз. Модель снялась топлес, прикрывая руками соски. И хоть над ней уже пошутили по поводу того, что за годы ее модельной карьеры все давно уже успели рассмотреть то, что скрывается под ее ладонями, красоты снимка это не умаляет.

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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