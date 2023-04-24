Новая девушка: бойфренд Лорак показал экзотическую красотку

Исаак Виджраку поделился свежим фото на своей странице в социальной сети Instagram.

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Бойфренд Лорак с взрослой дочерью / Instagram

Исаак Виджраку, йога-бойфренд певицы украинского происхождения Ани Лорак, неожиданно засветился с юной девушкой. Соответствующим постом мужчина поделился на своей странице в Instagram.

Оказалось, что красотка экзотической внешности - дочь возлюбленного предательницы Лорак, которая встала на сторону России в ее жестоком нападении на Украину. "Время летит так быстро. Как будто вчера я менял ей подгузники, а сегодня некоторые принимают ее за мою девушку. Я люблю тебя", - написал йога-инструктор, который также оставил семью с маленьким ребенком ради бессовестной Лорак.

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Исаак с дочерью / Instagram

Отметим, что у Исаака есть маленький ребенок, который теперь будет расти без отца. Теперь у йога-инструктора есть более "почетная" миссия. Например, звонить украинским блогерам и отчитывать их за критику запроданки Ани Лорак.

Лорак лишается работы в стране-агрессоре России

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

"Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне", - отметила Лорак.

Также Лорак отметила на то, что в России ее обвинили в поддержке ВСУ.

"Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - заявила Лорак.

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