"Ноги уже раздвинула для Путина": Волочкова вывалила грудь и села на шпагат

Волочкова вывалила грудь и села на шпагат / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая прославилась благодаря своим шпагатам, показала новый "шедевр".

На своей страничке в Instagram она опубликовала ролик, в котором решила показать свою обновку - купель.

Продемонстрировала покупку она необычным образом. Одиозная балерина растянулась в шпагате прямо на деревянной бочкой.

Волочкова вывалила грудь и села на шпагат / скриншот

Увидев растяжку Волочковой, поклонники не сильно обрадовались. Большинство из них только посмеялись над ее шпагатом, а некоторые напомнили, что она поддержала войну в Украине.

"А старую что, уже сломали? Шпагатом видимо", "Трусишки спадают?", "Ступа готова, метлы не хватает", "Настя, война идёт, а Вы со своими купелями, шпагатами, угомонитесь", "Ноги уже раздвинула для путина, причем вся страна", "Сколько можно свою рогатку везде раздвигать. Ну реклама, ура, хорошо, ну при чем раскорячка", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова резко изменилась после ярких фотосессий. Теперь она выглядит даже хуже прежнего.

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