Невестка-стриптизерша Королевой и Тарзана вышла в свет в развратном виде

Наташа Королева / скриншот

Девушка сына Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана), которые выступают в поддержку войны в Украине, поразила пикантным нарядом.

Зарабатывавшая при помощи шеста девушка на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в коротком топе вишневого цвета и обтягивающих брюках.

Вместе с высокими сапогами и лифчиком наружу образ получился довольно развратным. В таком пикантном виде будущая супруга Архипа Глушко накануне появилась на людях.

Невестка Королевой / скриншот

Напомним, ранее Мелисса опубликовала фото со свадьбы, на котором позировала в красном платье с акцентом на декольте.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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