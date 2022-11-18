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Нетрезвая Лолита засветила свои прелести перед публикой

18 ноября 2022, 15:32

Поклонники не сильно оценили внешний вид певицы, которая дала "жару" после концерта.

Лолита
Лолита / скриншот, соцсети

Певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но продолжает жить в Москве и работать в России, оконфузилась.

Певица в очередной раз показала себя не в лучшем свете, да еще и призналась, что выпила лишнего.

Милявская 14 ноября отпраздновала День Рождения. В честь чего ее навестили товарищи. Только вот они не пришли в гости к Милявской, а встретились с ней после очередного концерта.

Естественно, не обошлось без алкоголя, последствия которого были налицо. Вернувшись домой, Лолита принялась записывать видео для социальной сети. Причем наряд ее был слегка вызывающим.

"Так счастливы были всем коллективом, что выпили символически после концерта в Красноярске. Спасибо моим безумно любящим друзьям, что прилетели из Москвы! У меня был шок!", - сообщила она поклонникам, в полураздетом виде.

Поклонники не сильно оценили внешний вид певицы, но поздравили с ее 59-летием.

"Стыд и срам", "Что за вид, Лола", - пишут в Instagram.

Стоит отметить, что Лолита поддержала вторжение войск России в Украину и сделала несколько скандальных заявлений в адрес Украины, где до 24 февраля проживала ее мать и дочь.

Лолита

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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