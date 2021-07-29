Netflix обяжет актеров вакцинироваться от коронавируса

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Netflix потребует вакцинацию от коронавируса для актеров и других сотрудников на своих американских производствах.

Как сообщает Deadline со ссылкой на свои источники, Netflix стала первой крупной голливудской студией, внедрившей общую политику, требующую вакцинации актеров всех своих фильмов, которые снимаются в США, а также тех, кто контактирует с ними на съемочной площадке.

Новые протоколы о возвращении к работе, согласованные голливудскими профсоюзами и крупными студиями на прошлой неделе, дают продюсерам "возможность внедрить политику обязательной вакцинации для актеров и съемочных групп на основе производства по отдельности".

Некоторые производства, такие как серия Starz / UCP Gaslit , приняли политику обязательной вакцинации. Netflix делает его стандартным для всех в США.

Ожидается, что для людей, которые не могут получить прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам, сделают исключение. Также вероятно, что вакцинация не будет обязательной для участников сериалов и фильмов, которые уже находятся в производстве.

Ранее эксперты из США сообщили новые данные о распространении COVID-штамма Дельта, против которого не помогает привика.