Несите огнетушитель: 60-летняя Деми Мур заявилась на модный показ без белья

В главной роли на показе Fendi - шикарная грудь бывшей жены Брюса Уиллиса.

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Деми Мур пришла на показ Fendi без бюстгальтера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/demimoore

Американская актриса Деми Мур - прекрасный пример того, что личная и социальная жизнь женщины, когда ей слегка за 50, лишь начинает цвести буйным цветом. Мур с наслаждением живет свою лучшую жизнь.

Так на днях она посетила фэшн-шоу модного бренда Fendi в Милане. Компанию ей составила модель Амбер Валетта, а ее соседками по зрительному залу оказались актрисы Гвендолин Кристи и Кристина Ричи, а также модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Появление Мур на модном показе вызвало в светских хрониках настоящий ажиотаж - видавших виды журналистов взбудоражил наряд, в который облачилась актриса. На ковровой дорожке она щеголяла в коралловом облегающем костюме (топ и юбка-карандаш), нежно-голубом плаще-накидке, в черных босоножках на шпильке и с черной сумочкой. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

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Ничего не обычного на первый взгляд в луке Деми не было. Однако многие буквально не могли отвести от нее взгляд и совершенно точно могли сказать, что нижнее белье, по крайней мере верхнюю его часть, на светское мероприятие она надевать не стала - на каждом втором фото бывшая жена Брюса Уиллиса "светит" сосками.

Впрочем, ее это ни капли не смущает - Мур вложила много денег в создание своей роскошной груди после выкармливания троих детей, и теперь радуется своим упругим и подтянутым формам.

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