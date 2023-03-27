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Не только грудь и шикарные ножки: как сейчас выглядит настоящая Эльвира-повелительница тьмы

27 марта 2023, 22:51
Дерзкая, харизматичная и привлекательная - на Эльвиру в исполнении Кассандры Петерсон хоть немного, но хотела быть похожей каждая.
Кассандра Петерсон
Как "Эльвира, повелительница тьмы" Кассандра Петерсон выглядит сейчас / instagram.com/therealelvira

В 1988 году на экраны вышла американская кинокомедия "Эльвира - повелительница тьмы" про танцовщицу-неудачницу, которая мечтает о собственном шоу в Лас-Вегасе. Но для этого ей нужна крупная сумма денег, которой Эльвире негде достать.

Очень кстати ей приходит оповещение, что скончалась ее богатая тетушка Моргана, а значит Эльвире нужно ехать в Феллвелл, чтобы получить наследство. Девушка рассчитывала на горы наличности и украшений, а получила взамен ветхий дом, пса и кулинарную книгу, которой очень интересуется странный на вид дядюшка.

Выясняется, что Моргана была могущественной ведьмой, и передала свой дар Эльвире. Впрочем, магические способности эксцентричной девушке порой только мешают: из-за зависти к ее привлекательной внешности и страха перед магией, цивилизованные горожане решают сжечь ее по средневековым законам. К счастью, у Эльвиры достаточно друзей, чтобы помочь ей выбраться из переплета, найти деньги и наконец блеснуть своими прелестями в Лас-Вегасе.

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Филмы "Эльвира - повелительница тьмы" (1988) и "Эльвира - повелительница тьмы 2" (2001) принесли американской актрисе Кассандре Петерсон мировую известность. Дерзкая, острая на язык, невероятно привлекательная женщина-вамп пришлась по вкусу разношерстной зрительской публике.

Впрочем, "родилась" Эльвира, задолго до выхода фильмов. С 17 лет Петерсон была танцовщицей гоу-гоу (в стиле дрэг-квин), моделью и актрисой. По ее словам, мрачная романтика и фильмы ужасов ее всегда привлекали больше обычных "девчачьих" кумиров и интересов. В 1979 году Кассандра стала членом комедийной труппы The Groundlings. Именно тогда появилась Эльвира - сперва просто, как типичная "девушка из Долины": не очень умная, но в меру смышленая, материалистка и выпендрежница, которая, впрочем, может быть крайне очаровательной.

Кассандра Петерсон
Кассандра Петерсон в роли Эльвиры, повелительницы тьмы / imdb.com

Эльвира в том виде, в котором ее все знают и любят, появилась в 1981 году, как ведущая шоу про фильмы ужасов "Фильмы ужасов от Эльвиры" (Elvira's Movie Macabre) - тогда Кассандра впервые надела парик с сумасшедшим начесом, и тугое платьице, в котором декольте плавно перетекает в разрез.

При создании она вдохновлялась образом Вампиры в исполнении Майлы Нурми, которая даже судилась за это с Петерсон, но безуспешно. Кассандра сумела "материализовать" Эльвиру, и до сих пор охотно перевоплощается в сногсшибательную красотку. Петерсон признается: Эльвира давно стала ее альтер-эго, девушкой, которой она была, когда только начинала свою карьеру в Лас-Вегасе.

После успеха фильмов она снималась в фильмах и в любимом образе, и в совершенно других ролях, активно поддерживает Эльвиру, как персонажа, посещает различные конференции и даже хотела переснять первый фильм про повелительницу тьмы.

Сейчас Кассандре Петерсон 71 год, ее персонажу - 42. Стоит отметить, что обе и сегодня выглядят просто сногсшибательно.

Кассандра Петерсон
Как Кассандра Петерсон выглядит сейчас / instagram.com/therealelvira

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

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