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"Не пробовали бюстгальтер одевать?": Волочкова померилась грудью с подругой

23 октября 2022, 02:45

Анастасия Волочкова порази поклонников вульгарным образом.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за откровенного снимка в соцсетях.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала вместе с подругой. Для съемки они выбрали пикантные образы.

"Мы бесконечно дорожим нашей дружбой и душевной близостью. Лена - автор самых лучших моих фото. И она всегда сама создаёт и подбирает образы", - сообщила Волочкова.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Вместо лестных отзывов от своих поклонников одиозная балерина начиталась злостных комментариев.

"А вы не пробовали бюстгальтер одевать наверх одежды?скоро снег, а кто ж увидит под шубой?", "Ну прям задавила грудью", "Почему с такими деньгами выглядит на рубль двадцать, ну блин, вкуса конечно если нет, то ничем не помочь", "Вы что, тут грудью меряетесь?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Также мы писали, что российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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