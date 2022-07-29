Не оставила места для фантазии: Бейонсе без белья снялась для нового промо

Бейонсе / https://www.instagram.com/beyonce/?hl=ru

Американская певица Бейонсе, которая недавно впервые за долгое время выпустила новый альбом, представила промо.

Так, певица снялась в нескольких образах, некоторые из них были очень откровенные и прикрывали лишь некоторые части тела.

Соответствующие кадры появились на страницах Телеграмм-канала "Антиглянец". Посмотреть их можно тут.

Читайте такжеВ сети появился первый трек Бейонсе из нового альбома

Напомним, ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома Бейонсе.

На обложке 7-го студийного альбома "Renaissance", 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне, а ее интимные органы прикрыты специальными материалами, пишет New York Post.