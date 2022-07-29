Не оставила места для фантазии: Бейонсе без белья снялась для нового промо

У Бейонсе шикарные пышные формы, которые она не стесняется демонстрировать.
Американская певица Бейонсе, которая недавно впервые за долгое время выпустила новый альбом, представила промо.
Так, певица снялась в нескольких образах, некоторые из них были очень откровенные и прикрывали лишь некоторые части тела.
Соответствующие кадры появились на страницах Телеграмм-канала "Антиглянец". Посмотреть их можно тут.
Читайте такжеВ сети появился первый трек Бейонсе из нового альбома
Напомним, ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома Бейонсе.
На обложке 7-го студийного альбома "Renaissance", 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне, а ее интимные органы прикрыты специальными материалами, пишет New York Post.
Автор: Алена Кюпельская