"Не для такого декольте": Канделаки без лифчика показала "неправильную" грудь

Канделаки без лифчика показала "неправильную" грудь / скриншот

Российскую пропагандистку Тину Канделаки раскритиковали за безвкусный и чрезмерно откровенный образ.

На своей страничке в Instagram Канделаки опубликовала фото в черном платье без бюстгальтера.

Стилист Надя Иванова считает такой образ неряшливым.

"Меня смущает подол, там заложены складки, и он на фоне такого строгого лифа смотрится неряшливо. Я бы оставила подол прямым, а не в сборочку. Кроме того, такое перевернутое декольте хорошо смотрится в большей степени не в движении, а в статике", - рассказала стилист в комментарии eg.

Тина Канделаки / скриншот

Также эксперт отметила, что у такого декольте очень высокие требования к самой форме груди.

"Хорошо, если это будет не большой размер, а упругая грудь. По моим ощущениям, форма груди Тины уже не для такого декольте", - подытожила эксперт.

Напомним, рашистка Тина Канделаки после новости о приезде голливудской актрисы во Львов заявила, что ее "тошнит при виде Анджелины Джоли".

Кроме этого телеведущая возмутилась, что Анджелина Джоли и Шон Пенн приезжают в Украину, а в "ДНР" и "ЛНР" никто не едет. Также Канделаки поразмышяла, что весь мир сейчас против России.

Продюсер Игорь Кондратюк после таких слов назвал Канделаки безмозглой.

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