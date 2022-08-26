Назло бывшему: Наталья Валевская засветила пышную грудь в декольте до пупка

Наталья Валевская показала пышные формы в мятном мини / instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская побаловала пикантными кадрами в откровенном наряде, который можно назвать "платьем месте".

Ранее артистка рассказывала, что тяжело переживает развод с мужем после 20 лет проведенных вместе. Хоть внешне она - само благодушие и спокойствие, в ее душе все еще бушуют нешуточные страсти.

Валевская не пускает возможности "поддеть" своего бывшего мужа сочными снимками, которыми делится на своей странице в Instagram. Так она выложила серию фотографий, на которых она позирует в откровенном мятном платье до средины бедра.

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"Женщина уникальна по своей природе: разбиваясь вдребезги, распадаясь на части, она собирает свою душу "по кусочкам", и становится еще совершеннее и лучше", - подписала снимки певица.

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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