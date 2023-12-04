Наташа Королева потрусила дряблым задом и "уставшей" голой грудью в снегу

Предательницу-русалку на камеру трогает чужой мужчина, пока она нелепо дрыгается под крайне сомнительную музыку.

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Наташа Королева засветила голую грудь после бани / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__sta

Когда кажется, что больше опозориться Наташа Королева уже не может, певица находит новый "формат", чтобы выставить себя на посмешище. Этот свой удивительный талант артистка продемонстрировала на своей странице в Instagram.

Королева в сторис рассказала, что отправляется в баню, а позже выложила кадры, которые добровольно наблюдать слабонервным не рекомендуется.

Она показала, как выскакивает из парилки на снег в полотенце. Затем она скидывает его и остается в одних трусиках. Практически голую Наташу после этого стал растирать снегом чужой мужчина. Похоже, что радоваться прикосновениям незнакомцев, пока ты пляшешь в одном исподнем - удел не только мужа певицы, недалекого стриптизера Тарзана.

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Под чужими мужскими руками раскрасневшаяся артистка пошло крутит дряблыми ягодицами, а ее грудь, которая заметно потеряла упругость из-за постоянных колебаний веса, нелеп болтается из стороны в сторону.

При этом на фоне всей этой вакханалии играет новый "хит" Наташи Королевой, который не понравился даже ее самым преданным фанатам. В нем артистка, которая приехала в страну на болотах из Киева, утверждает, что она "made in Russia" (сделана в россии - прим. редактора).

Наташа Королева засветила голую грудь после бани / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__sta

Ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.

Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.

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