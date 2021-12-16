Наташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольте

Наташа Королева показала "бездонное" декольте / instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева пришла на концерт, посвященный 60-летию Кремлевского дворца в очень необычном наряде, который, похоже, был ей немного мал.

Для светского мероприятия артистка выбрала атласное коктейльное платье цвета фуксии с розово-оранжевым шлейфом, глубоким вырезом и приспущенными рукавами.

Наряд не смог удержать рвущуюся наружу пышную грудь артистки - декольте так сильно сжимало ее, что она пошла "волнами".

Возможно, Королева прогадала с размером: ножки в платье выглядели роскошно, особенно в туфлях в тон, талия тоже получилась выше всяких похвал, ягодицы скрывал яркий "хвост" из оборок, а вот спину наряд явно перетягивал.

Впрочем, менее соблазнительной эта досадная мелочь Королеву не сделала. Певица безусловно смотрелась прекрасно на красной ковровой дорожке.

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Грудь Наташи Королевой едва не выскочила наружу / instagram.com/koroleva__star

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