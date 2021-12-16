Наташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольте

Она едва не "выскочила" прямо во время официального мероприятия.
Певица Наташа Королева пришла на концерт, посвященный 60-летию Кремлевского дворца в очень необычном наряде, который, похоже, был ей немного мал.
Для светского мероприятия артистка выбрала атласное коктейльное платье цвета фуксии с розово-оранжевым шлейфом, глубоким вырезом и приспущенными рукавами.
Наряд не смог удержать рвущуюся наружу пышную грудь артистки - декольте так сильно сжимало ее, что она пошла "волнами".
Возможно, Королева прогадала с размером: ножки в платье выглядели роскошно, особенно в туфлях в тон, талия тоже получилась выше всяких похвал, ягодицы скрывал яркий "хвост" из оборок, а вот спину наряд явно перетягивал.
Впрочем, менее соблазнительной эта досадная мелочь Королеву не сделала. Певица безусловно смотрелась прекрасно на красной ковровой дорожке.
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Ранее звезда Женского Квартала Анастасия Оруджова засветила пикантную родинку на груди.
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