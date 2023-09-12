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Наталья Валевская похвасталась сочными изгибами в бикини

Анна Подгорная
12 сентября 2023, 04:05
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Артистка покорила Одессу подтянутым телом у бассейна.
Наталья Валевская
Наталья Валевская в бикини отдохнула в Одессе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская выкроила время для отдыха в своем плотном графике выступлений. Артистка не стала ехать на заграничные курорты, а решила отдать должное одесским зонам отдыха.

На своей странице в Instagram она поделилась жаркими кадрами, которые были сняты у бассейна. Валевская, которая в своей фигуре сочетает пышность и изящество, буквально загипнотизировала поклонников своими снимками в бикини.

Для отдыха Наталья выбрала черный купальник, который идеально подчеркнул ее грудь и бедра, и черное сверкающее платье-сетку. На фото она позирует вполоборота, встав на носочки.

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Во время райского отдыха под южным солнцем певица не забыла о том, что в стране идет война - даже в такие моменты она напомнила, какими титаническими усилиями наши защитники дарят украинцам возможность пожить нормальной жизнью.

"Благодарю наших защитников за то, что у меня есть возможность увидеть наше Черное море, нашу Одессу", - отметила Наталья Валевская.

Наталья Валевская
Наталья Валевская в бикини отдохнула в Одессе / instagram.com/valevska_official

Ранее Надежда Мейхер в трусах и сетке пофилософствовала на камнях у моря. В последнее время артистка редко балует поклонников откровенными кадрами своего роскошного тела.

Также посветила телом в бикини на итальянском курорте Пиппа Миддлтон - младшая сестра будущей королевы Великобритании Кэтрин, принцессы Уэльской. Глядя на ее фигуру и не скажешь, что она - мама троих малышей.

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