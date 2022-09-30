Наталья Могилевская засветила лишнего в сверкающем пиджаке на голое тело

Наталья Могилевская показала глубокое декольте в пиджаке на голое тело / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская время от времени напоминает поклонникам, что помимо невероятного музыкального таланта еще и обладает весьма притягательной внешностью.

47-летняя артистка, благодаря своей бешенной харизме, шикарно выглядит и в концертных нарядах, и в домашней одежде. Недавно на ее странице в Instagram появился соблазнительный снимок, который вызвал бурное обсуждение в сети.

На фото Могилевская позирует, сидя на диване в расслабленной позе в наряде в стиле диско - костюме-двойке из пиджака и юбки с высоким разрезом фиалкового цвета, полностью покрытом сверкающими пайетками. В руках у нее грампластинка.

Кроме высокого разреза, кокетливо оголяющего упругие, загорелые ноги певицы, внимание привлекает и достаточно откровенной декольте Натальи, ведь становится заметно, что пиджак надет на голое тело.

Наталья Могилевская показала глубокое декольте в пиджаке на голое тело / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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