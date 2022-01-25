Настя Каменских возмутила Сеть танцем в развратном купальнике: "Она в одежде бывает?"

Полуобнаженные пляски певицы вызвали негодование у поклонников.
Отпуск в Мексике давно закончился, а Настя Каменских продолжает баловать подписчиков пикантными кадрами из Тулума.
Певица показала соблазнительный танец, в котором она крутила бедрами и изобразила нечто похожее на танец живота.
В подписи к видео артистка рассказала, что ей более импонируют море и пляж, нежели зимний отдых.
Во время танца на Каменских было весьма откровенное бикини, которое держалось на таких тонких завязочках, что грозило свалиться с артистки при каждом резком движении.
Подобную откровенность смогли оценить далеко не все поклонники. Каменских засыпали гневными комментариями и упреками в чрезмерной раскрепощенности. А некоторые из них и вовсе разглядели на теле певицы лишние кило, над которыми тоже не упустили шанс поглумиться.
Видео с танцем Каменских собрало множество гневных комментариев:
"Так некрасиво трусы одела".
"Она в одежде бывает??"
"Да ... нет уже былых форм".
"Очень вульгарно".
"Можно уже и без белья, зачем тратиться...."
"Ужас".
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