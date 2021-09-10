Настя Каменских в одном халатике засветила аппетитные формы на "королевской" кровати

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских недавно показала, что отдыхает в Турции, и что она отыграла там запланированный концерт. После того, как певица похвалилась своим сценическим образом, и показала, что за ней уже скучает возлюбленный муж Потап, она опубликовала пикантные кадры из номера в гостиннице.

Настя Каменсих снялась в одном только белом халатике, лежа на спине на огромной кровати, раскинувши руки, и распластавшись в номере с огромным зеркалами. Девушка посветила стройными ножками и продемонстровала, что под халатиком у нее нет лифчика.

"Расслабленной пятницы вам, друзья", - написала она и попросила рассказать, какие у кого планы.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Настя просто секси", "Идеально", "Хорошие девочки на кроватях не валяются", "Выглядит роскошно. На дне рождении сегодня", "БарьІшня лягла и просят", - пишут ей в комментариях.

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