Настя Каменских топлес в розовых трусиках свела с ума нежным кадром

Настя Каменских / Instagram

Певица NK вместе с мужем отдыхают после Atlas Weekend, и она уже завалила поклонников трогательными кадрами с Потапом, который безумно любит свою жену и не устает проявлять эту любовь.

Настя Каменских никогда не стесняется показать свою фигуру, и в этот раз порадовала соцсети нежными кадрами, которые опубликовала в Instagram и в сториз.

На снимке девушка в крошечных розовых трусиках с кружевами стеснительно прикрыла грудь руками стоя у окна спальни. Свет падает на ее фигуру, отсвечивает от взлохмаченных волос, а зрителю предоставили насладиться плоским животиком Насти и ее невероятной фигурой и бедрами.

"Доброе утро", - подписала она кадр.

Настя Каменских / Instagram

На другом кадре из сториз Каменских повернулась спиной к фотографу, взмахнула волосами и засветила обтянутую трусиками попу и шикарную загорелую фигуру.

"По ходу очень доброе с такой фигурой", "Давно трусов не было", "Богиня!", "Считаю, трусы там лишние", "Секси", "Где-то там прячется Потап)", "Такая нежная и красивая", "Моя сладенькая", "Милота", - пишут восторженные поклонник в комментариях.

Напомним, Настя Каменских отыграла два дня на Atlas Weekend 2021 - у нее было около получаса в понедельник и вторник, когда она зажгла публику, взволновав своими новыми и романтическими песнями.