УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Настя Каменских поразила сексуальными формами в ярком мини-платье

22 сентября 2021, 23:36

Звезда выбрала лаймово-лимонное мини-платье с рукавами-бафами и эффектным вырезом-декольте.

Настя Каменских
Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала шикарную фигуру в мини-платье. Артистка примеряла ультрамодный образ на съемках 2 сезона шоу Маска, первый выпуск которого выйдет уже 23 октября.

Для шоу звезда выбрала лаймово-лимоннуо мини-платье с рукавами-бафами и эффектным вырезом-декольте.

Как говорят модные эксперты, объемные плечи родом из 90-х в этом году чрезвычайно актуальны, о чем свидетельствует наличие таких моделей на мировых подиумах.

Дизайнеры интерпретируют их по-разному, но в этом образе, говорит стилист певицы, бафы - символ женской силы.

Каменских дополнила платье элегантными черными туфлями на завязках.

Реклама

Прическа в виде высокого хвоста и современных цветных прядей у лица подчеркивает оригинальный силуэт наряда.

И еще один не менее яркий акцент образа - не классические, а более смелые smoky eyes.

Читайте такжеНастя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

Ранее писали, как украинская певица Настя Каменских после отдыха и концерта в Турции похвалилась откровенными фото из номера.

viber
Настя Каменских
Сейчас вы просматриваете новость «Настя Каменских поразила сексуальными формами в ярком мини-платье». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасностьПутин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делатьПриметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зонуВ Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону В ряде городов Украины открылись участки для голосования на российских выборахВ ряде городов Украины открылись участки для голосования на российских выборах "В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021

Последние новости

00:04

Назван самый полезный бутерброд: готовить всего 3 минуты

22 сентября, среда
23:36

Настя Каменских поразила сексуальными формами в ярком мини-платье

23:13

Можно ли смолоду избежать старения - ответ ученого

23:02

Исследование: люди, которые ненавидят этот вкус, менее уязвимы для заражения коронавирусом Видео

22:57

Шахтер разгромил Динамо и выиграл Суперкубок Украины Видео

Реклама
22:54

Шантаж Газпромом Европы из-за Северного потока-2: в США объявили о решении газового кризиса в ЕС

22:45

Комаровский раскритиковал карантин в Украине и назвал, сколько украинцев имеют антитела к COVID-19 Видео

21:57

"Россия поработала": в МИД высказались об уклонении ООН от вопроса Крыма Видео

21:50

Врачи узнали ранее неизвестное преимущество контрастного душа для здоровья Видео

21:38

В Альянсе блокируют Украине путь в НАТО: Кулеба резко заявил о сценарии Киева по странам-бунтарям

21:05

Украину атакует холодный шторм и сильный мороз Видео

20:56

Назван супер сладкий завтрак, который поможет похудеть Видео

20:51

Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка потратила премиальные на спасение жениха из тюрьмы Видео

20:37

Польша ударит по Газпрому перед запуском Северного потока-2: Варшава обещает зарубить планы Кремля Видео

19:58

Везли через весь город в село: под Киевом женщина скончалась в карете скорой

19:51

Мощный Альянс с Украиной для защиты Европы или слабость: Зеленский поставил НАТО перед выбором Видео

19:23

Как снизить аппетит: что поможет обмануть чувство голода

19:21

Инфекционист рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19 Видео

19:20

Вербовал нуждающихся в деньгах украинок в немецкие бордели: во Львове "накрыли" поляка-сутенёра

18:32

С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию: сколько будем платить Видео

Реклама
18:13

Экстремально похудевшая МакSим устроила соблазнительную фотосессию в откровенных нарядах Видео

18:04

Побочные эффекты Аспирина: названо условие, при котором возникает серьезная угроза жизни Видео

17:59

"Такого ещё не видели!": Поляковой пришлось кардинально изменить внешность ради шоу

17:57

В моду на осень 2021 вернулось окрашивание волос в стиле 70-х и имбирный цвет неописуемой красоты Фото

17:39

Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира Фото Видео

17:35

Ударил женщину и размахивал пистолетом: в метро Киева задержали агрессивного иностранца (фото)

17:30

"Это надо делать с самого начала болезни": врач рассказала, как лечить коронавирус дома

17:07

Укрзализныця осталась без Сергея Лещенко и председателя наблюдательного совета Видео

16:57

Грипп и пневмония опередили COVID-19 по числу смертей в Украине Видео

16:55

В США требуют от России нарастить транзит газа через Украину: в Кремле отреагировали Видео

16:49

"Будут лучшие преподаватели и лаборатории": Рыженков рассказал о будущей Метинвест Политехнике

16:48

Повод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на Шефира мнение

16:47

Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней бороться

16:36

На Хортице, которую возрождают по программе Зеленского, появится уникальный "Круг"

16:20

Ученые указали на здоровую привычку, которая повышает риск сердечного приступа Видео

16:18

Платные дороги в Украине все ближе: кому и на сколько придется раскошелится за "проезд"

16:15

Украина будет одной из самых холодных стран Европы: синоптик рассказала о погоде на 23 сентября Видео

15:50

Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в доме Видео

15:33

Рак кишечника: исследование выявило новый признак заболевания Видео

15:22

Стали известны подробности о состоянии водителя Сергея Шефира Видео

Реклама
15:14

Школьник поджег храм на Одесчине из-за мести: кто обидел 12-летнего ребенка

15:11

В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников

15:00

Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: недруги, опасность пожара и вероятность зачатия Видео

14:39

"Скорую ловили прямо на дороге": Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив Видео

14:29

"Это слабость, но ответ будет сильным": Зеленский пригрозил ударом за покушение на Шефира Видео

14:28

Толпы полиции и рыщущий в небе вертолет: как выглядит место покушения на Шефира Фото Видео

14:25

Выпадают волосы: врачи назвали упражнение, которое может помочь Видео

14:21

Украина признала незаконными выборы в Госдуму РФ Видео

13:59

"Лучше, чем в Нью-Йорке": Зеленский похвастался украинскими дорогами в США

13:53

"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк потребовал у Зеленского запретить выступления звёзд РФ в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять