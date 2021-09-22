Настя Каменских поразила сексуальными формами в ярком мини-платье

Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала шикарную фигуру в мини-платье. Артистка примеряла ультрамодный образ на съемках 2 сезона шоу Маска, первый выпуск которого выйдет уже 23 октября.

Для шоу звезда выбрала лаймово-лимоннуо мини-платье с рукавами-бафами и эффектным вырезом-декольте.

Как говорят модные эксперты, объемные плечи родом из 90-х в этом году чрезвычайно актуальны, о чем свидетельствует наличие таких моделей на мировых подиумах.

Дизайнеры интерпретируют их по-разному, но в этом образе, говорит стилист певицы, бафы - символ женской силы.

Каменских дополнила платье элегантными черными туфлями на завязках.

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Прическа в виде высокого хвоста и современных цветных прядей у лица подчеркивает оригинальный силуэт наряда.

И еще один не менее яркий акцент образа - не классические, а более смелые smoky eyes.

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