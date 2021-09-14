Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

Настя Каменский восхитила стилем / пресс-служба телеканал Украина

Певица Настя Каменских, которую называют обладательницей самых сексуальных форм в украинском шоу-бизнесе, появилась на публике в длинном платье с глубоким разрезом.

Артистка примеряла платье ментолового цвета, который является одним из самых модных оттенков этого сезона по версии института Pantone.

Наряд украшен декором ручной работы и имеет манящий асимметричный крой - разрезы демонстрируют стройные ножки и эффектное декольте певицы.

Дополнили образ мерцающие украшения, прическа с влажным эффектом и макияж, акцентом которого стали глаза, подчеркнув взгляд певицы.

Бесспорно, для старта второго сезона любимого шоу миллионов украинцев Настя выбрала очень стильный и изысканный look.

Поклонники пришли в восторг от наряда артистки и засыпали ее приятными комментариями.

Ранее писали, как украинская певица Настя Каменских после отдыха и концерта в Турции похвалилась откровенными фото из номера.