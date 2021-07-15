Настя Каменских едва удержала грудь в тугом мини-бикини

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Украинская певица Настя Каменских не стесняется показывать свою женственность и баловать поклонников обнаженным телом. Также девушка всегда старается поделиться своей радостью, и подарить позитивные эмоции своим подписчикам в соцсетях.

На кадрах в сториз Настя Каменских показала, как они с Потапом прокатились на катере.

Каменских в голубом крошечном бикини позировала у самого бортика и кромки воды, весело хохоча и продемонстрировав загорелые ножки, ягодицы и аппетитные прелести.

"Летние вибрации. Кайф", - подписала она кадры.

Поклонники вероятно, по достоинству оценили шикарную внешность певицы, и порадовались вместе с ней брызгам воды и яркому солнцу.

Однако, как именно поклонники оценили невероятную NK знает только сама певица, потому что комментарии в сториз доступны только самому автору.

Напомним, Настя Каменских топлес в розовых трусиках свела с ума нежным кадром.