Настя Каменских едва удержала грудь в тугом мини-бикини

Певица NK показала, как отдыхает с Потапом на курорте.
Украинская певица Настя Каменских не стесняется показывать свою женственность и баловать поклонников обнаженным телом. Также девушка всегда старается поделиться своей радостью, и подарить позитивные эмоции своим подписчикам в соцсетях.
На кадрах в сториз Настя Каменских показала, как они с Потапом прокатились на катере.
Каменских в голубом крошечном бикини позировала у самого бортика и кромки воды, весело хохоча и продемонстрировав загорелые ножки, ягодицы и аппетитные прелести.
"Летние вибрации. Кайф", - подписала она кадры.
Поклонники вероятно, по достоинству оценили шикарную внешность певицы, и порадовались вместе с ней брызгам воды и яркому солнцу.
Однако, как именно поклонники оценили невероятную NK знает только сама певица, потому что комментарии в сториз доступны только самому автору.
Напомним, Настя Каменских топлес в розовых трусиках свела с ума нежным кадром.