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Настя Ивлеева без лифчика засветила оголенное тело на откровенных селфи

28 августа 2021, 06:16

Российская блогерша Настя Ивлеева похвасталась кричущим нарядом.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева предпочитает эпатировать своих поклонников - яркими высказываниями, поступками, нескромными нарядами и откровенными признаниями. После того, как Ивлеева рассказала о разводе с Элджеем, она показала свой новый наряд, который выбрала их модных и провокационных вещей.

Настя Ивлеева надела топик без лифчика, штаны с низкой талией, которые открыли ее плоский животик и шикарные ботинки на каблуке, а потом устроила себе селфи-фотосессию в зеркале. Ивлеева продемонстровала сексуальные прелести на пикантных фото.

"На встречу к Галич Иде", - подписала она фото.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

"Эти сапоги- холодное оружие!!", "Классный животик", "Вот оно так всегда. Освободившись от оков брака, есть время друг на друга)", "Богиня", "Какая кайфовая", "Боже, идеальная", "Ботинки - космос", - пишут ей в комментариях.

Ранее победительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образом

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