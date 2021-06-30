Настя Ивлеева без лифчика задрала майку на публике

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Настя Ивлеева, которая, как недавно подозревали поклонники, порвала с Элджеем, похвасталась фигурой и подурачилась в Риме во время путешествия в Италию.

Блогерша в своем Instagram опубликовала фотосессию, где позирует в белой хлопковой маечке без лифчика.

Ивлеева опубликовала провокационный кадр, на котором не видно ее лица - в центре грудь, а сама девушка задирает майку, демонстрируя плоский животик с написованным смайликом и светит отсутствием лифчика под полупрозорачной тканью.

На других фото она показала Коллизей и улицы Италии, при этом оставив геотег "Челябинск".

"Слово дня - Ура!", - пишет блогерша под фотосетом.

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Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

"Ее талия аномалия", "Ну, какая идеальная, Господи", "Эстетикгерл", "Эстетика-твоё второе я", "Челябинск хвастается Насте Ивлеевой своими красотами", "Забеременела в Риме?", - пишут ей в комментариях.

К тому же самые внимательные и настырные фанаты уже обратили внимание, что на руке Ивлеевой нет обручального кольца. Однако, сам Элджей Ивлеевой комментарий оставил.

Ранее почти голая Ивлеева снялась топлес и на шпильках.