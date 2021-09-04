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Настя Ивлеева без лифчика свела с ума шикарными формами в облегающем комбинезоне

4 сентября 2021, 01:37

Настя Ивлеева после официального объявления о разводе с Элджеем показала откровенную фотосессию.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

Ведущая Орла и решки блогерша Настя Ивлеева иногда может побаловать поклонников очень откровенными фото, но делает это достаточно редко. С другой стороны, Настя Ивлеева в таких фотосессиях может полностью обнажиться. Например, на день рождения в 2021 году она подарила себе обложку российского Рlayboy.

Новую фотосессию Ивлеева устроила в Петербурге и примерила для нее белоснежный комбинезон с полностью открытой спиной. Она так позировала перед фотографом, соблазнительно изгибаясь, что продемонстрировала во всей красе свои прелести, обтянутые полупрозрачной тканью.

"Какая идеальнишаяяяя", "Ты очень красивая", "Какая нежная", "Пушка", "Вот красивые фоточки подьехали", "Самая милая", "Настя и море", "Просто фантастика, это очень красиво", "Очень стильно! Вкус и профессионализм решает", - пишут ей в комментариях.

Ранее Настя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном наряде.

viber
Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
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